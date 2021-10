Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde Événement en ligne avec Johann Chapoutot En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

En ligne sur Youtube et Facebook, le samedi 6 novembre à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/hRIcbE3](https://cutt.ly/hRIcbE3) Un essai d’interprétation de l’histoire du XXe siècle qui met en exergue, dans le contexte de la perte de crédibilité du religieux en Occident, la dimension de donation et de dotation de sens, pour l’existence collective comme pour les trajectoires individuelles, dont les idéologies qui ont rythmé l’époque sont la manifestation. ©Electre 2021 Assistez à la rencontre en ligne avec Johann Chapoutot autour de son ouvrage “Le grand récit” paru aux éditions PUF. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-11-06T18:00:00 2021-11-06T19:00:00

