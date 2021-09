Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde Evénement en ligne avec Jean-Pierre Filiu En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Evénement en ligne avec Jean-Pierre Filiu En ligne sur Youtube et Facebook, 10 septembre 2021, Bordeaux. Evénement en ligne avec Jean-Pierre Filiu

En ligne sur Youtube et Facebook, le vendredi 10 septembre à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/0WmF5Ca](https://cutt.ly/0WmF5Ca) “Spécialiste du monde arabo-musulman, l’auteur adopte une démarche laïque pour évoquer l’histoire du Moyen-Orient. Son approche met en avant la manière dont les dictateurs et djihadistes défigurent le passé pour légitimer leurs actes barbares. La place et les ambitions de la France dans cette partie du monde sont également évoquées” @Electre2021 Crédit photo © Emmanuelle Marchadour Assistez à la rencontre en ligne avec Jean-Pierre Filiu autour de son ouvrage “Le milieu des mondes : une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours” paru aux éditions du Seuil. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Catégories d'évènement: Bordeaux, Gironde