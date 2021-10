Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde Événement en ligne avec Jean-David Zeitoun En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. [https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux](https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/MRIvHbE](https://cutt.ly/MRIvHbE) Une fresque historique de la santé depuis le néolithique jusqu’à l’époque actuelle, qui montre comment l’assainissement, la nutrition et la vaccination ont permis à l’espérance de vie de progresser de manière significative mais que celle-ci est désormais ralentie à cause des risques comportementaux et environnementaux, la pandémie de Covid-19 en étant une illustration. ©Electre 2021 Assistez à la rencontre en ligne avec Jean-David Zeitoun autour de son ouvrage “La grande extension” paru aux éditions Denoël. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

