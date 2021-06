Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde ÉVÉNEMENT EN LIGNE AVEC JACQUES-OLIVIER BOUDON En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

ÉVÉNEMENT EN LIGNE AVEC JACQUES-OLIVIER BOUDON En ligne sur Youtube et Facebook, 14 juin 2021-14 juin 2021, Bordeaux. ÉVÉNEMENT EN LIGNE AVEC JACQUES-OLIVIER BOUDON

En ligne sur Youtube et Facebook, le lundi 14 juin à 18:00

>>> Retrouvez le livre : [https://urlr.me/bKXCG](https://urlr.me/bKXCG) » Une étude sur le culte de la personnalité de Napoléon Ier. Tout comme sa légende noire, sa divinisation s’inspire de l’Empire romain et s’appuie sur l’écrit, l’image, les fêtes impériales, les spectacles, les jeux, l’architecture et l’espace public. » Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. Assistez à la rencontre en ligne avec Jacques-Olivier Boudon autour de son livre « Napoléon, le dernier Romain » paru aux éditions Les Belles Lettres. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-14T18:00:00 2021-06-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu En ligne sur Youtube et Facebook Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux