L’Association de la Cause freudienne en Aquitaine est heureuse de vous annoncer la rencontre en ligne avec Jacques-Alain Miller et Christiane Alberti pour la présentation de trois ouvrages parus chez Navarin éditeur en septembre 2021 pour célébrer le 40e anniversaire de la mort de Jacques Lacan, qui est aussi le 120e de la naissance de Jacques Lacan. Le hors-série ORNICAR ? Lacan Redivivus Aux confins du séminaire Jacques Lacan La Troisième – Théorie de la langue Jacques Lacan et Jacques-Alain Miller (La divina Edition Navarin) Echanges avec Bruno Alivon, délégué de l’ ACF AQUITANIA et Catherine Lacaze-Paule. >>> Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2567917/jacques-lacan-ornicar-lacan-redivivus?fbclid=IwAR2QeD2YpXOGWzJVWUAvtdO9ZbQcM164N0qMT3DHkIwykM9YCzylXyGdiFQ](https://www.mollat.com/livres/2567917/jacques-lacan-ornicar-lacan-redivivus?fbclid=IwAR2QeD2YpXOGWzJVWUAvtdO9ZbQcM164N0qMT3DHkIwykM9YCzylXyGdiFQ) L’Association de la Cause freudienne en Aquitaine est heureuse de vous annoncer la rencontre en ligne avec Jacques-Alain Miller et Christiane Alberti. En ligne sur Youtube Bordeaux Bordeaux Gironde

