Événement en ligne avec Hugues Pagan En ligne sur Youtube Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Événement en ligne avec Hugues Pagan En ligne sur Youtube, 5 février 2022, Bordeaux. Événement en ligne avec Hugues Pagan

En ligne sur Youtube, le samedi 5 février à 18:00

Entretien avec Hervé Le Corre. >>> Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2592902/hugues-pagan-le-carre-des-indigents](https://www.mollat.com/livres/2592902/hugues-pagan-le-carre-des-indigents) « L’inspecteur principal Claude Schneider, fraîchement muté dans une ville moyenne de l’est de la France, reçoit comme première affaire celle de la disparition d’une jeune fille sans histoire. Son père a signalé son absence alors qu’elle n’est pas rentrée de la bibliothèque. Finalement, le cadavre de Betty est retrouvé peu après, atrocement mutilé à la gorge. » ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Hugues Pagan, autour de son ouvrage « Le carré des indigents » paru aux éditions Rivages. En ligne sur Youtube Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T18:00:00 2022-02-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu En ligne sur Youtube Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube Bordeaux Departement Gironde

En ligne sur Youtube Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Événement en ligne avec Hugues Pagan En ligne sur Youtube 2022-02-05 was last modified: by Événement en ligne avec Hugues Pagan En ligne sur Youtube En ligne sur Youtube 5 février 2022 bordeaux En ligne sur Youtube Bordeaux

Bordeaux Gironde