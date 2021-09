Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde Événement en ligne avec Gwenaëlle Aubry En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/XWK7teA](https://cutt.ly/XWK7teA) “Un portrait de Niki de Saint Phalle montrant comment elle a surmonté les violences subies durant son enfance par le biais de son art” @Electre2021 Crédit photo © Philippe Matsas Assistez à la rencontre en ligne avec Gwenaëlle Aubry autour de son ouvrage “Saint Phalle : monter en enfance” paru aux éditions Stock. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

