Événement en ligne avec Guillaume Blanc

En ligne sur Youtube et Facebook, le mardi 22 février à 18:00

En ligne sur Youtube et Facebook, le mardi 22 février à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/5PiKmQf](https://cutt.ly/5PiKmQf) “Une synthèse sur l’histoire de la décolonisation en Afrique et en Asie depuis 1850 jusqu’en 2013. L’auteur étudie l’invention des continents, la notion de race, l’immigration ou encore le poids du passé colonial sur le XXIe siècle. ” @Electre2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Guillaume Blanc autour de son ouvrage « Décolonisations : histoires situées d’Afrique et d’Asie (XIXe-XXIe siècle) » paru aux éditions Points. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T18:00:00 2022-02-22T19:00:00

