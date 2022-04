Evènement en ligne avec Gilles Gressani et Mathéo Malik En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Evènement en ligne avec Gilles Gressani et Mathéo Malik En ligne sur Youtube et Facebook, 11 avril 2022, Bordeaux. Evènement en ligne avec Gilles Gressani et Mathéo Malik

En ligne sur Youtube et Facebook, le lundi 11 avril à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>>Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/BFosyUX](https://cutt.ly/BFosyUX) “Face au constat que de nouvelles permanences structurent le monde au XXIe siècle, telles que la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis ou la transformation écologique, les contributeurs offrent des points de repère et de référence afin de s’orienter en 2022 sans négliger la diversité du spectre politique.” ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne de Gilles Gressani et Mathéo Malik autour de l’ouvrage “Politiques de l’interrègne : Chine, pandémie, climat” paru aux Éditions Gallimard. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T18:00:00 2022-04-11T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu En ligne sur Youtube et Facebook Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Departement Gironde

En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Evènement en ligne avec Gilles Gressani et Mathéo Malik En ligne sur Youtube et Facebook 2022-04-11 was last modified: by Evènement en ligne avec Gilles Gressani et Mathéo Malik En ligne sur Youtube et Facebook En ligne sur Youtube et Facebook 11 avril 2022 bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux

Bordeaux Gironde