Événement en ligne avec Georges Didi-Huberman En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Événement en ligne avec Georges Didi-Huberman En ligne sur Youtube et Facebook, 28 mars 2022, Bordeaux. Événement en ligne avec Georges Didi-Huberman

En ligne sur Youtube et Facebook, le lundi 28 mars à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/YSQBWYi](https://cutt.ly/YSQBWYi) “Une relecture du Journal de Victor Klemperer, tenu clandestinement entre 1933 et 1945 à Dresde, alors que se mettait en place l’oppression nazie, que le philologue allemand a subie en tant que Juif. L’auteur met en lumière la place des affects et des émotions dans ce témoignage, qui renvoie à une volonté de partager une sensibilité sans pour autant perdre de ce fait en précision objective.” ©Electre 2022 Crédit photo ©Patrice Normand Assistez à la rencontre en ligne avec Georges Didi-Huberman autour de son ouvrage “Le témoin jusqu’au bout” paru aux éditions de Minuit. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-28T18:00:00 2022-03-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu En ligne sur Youtube et Facebook Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Departement Gironde

En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Événement en ligne avec Georges Didi-Huberman En ligne sur Youtube et Facebook 2022-03-28 was last modified: by Événement en ligne avec Georges Didi-Huberman En ligne sur Youtube et Facebook En ligne sur Youtube et Facebook 28 mars 2022 bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux

Bordeaux Gironde