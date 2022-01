Événement en ligne avec François Angelier En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Événement en ligne avec François Angelier En ligne sur Youtube et Facebook, 31 janvier 2022, Bordeaux. Événement en ligne avec François Angelier

En ligne sur Youtube et Facebook, le lundi 31 janvier à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2158988/francois-angelier-georges-bernanos-la-colere-et-la-grace](https://www.mollat.com/livres/2158988/francois-angelier-georges-bernanos-la-colere-et-la-grace) « Biographie de Georges Bernanos, dont F. Angelier montre qu’il est, de la parution de Sous le soleil de Satan jusqu’au Dialogue des Carmélites, un romancier de la sainteté et de l’enfance doublé d’un écrivain de combat. Il analyse son engagement monarchiste et catholique et met en lumière son positionnement idéologique, contre la bien-pensance bourgeoise et la ploutocratie démocratique. » ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec François Angelier autour de son ouvrage « Georges Bernanos : la colère et la grâce » paru aux éditions du Seuil. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-31T18:00:00 2022-01-31T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu En ligne sur Youtube et Facebook Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Departement Gironde

En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Événement en ligne avec François Angelier En ligne sur Youtube et Facebook 2022-01-31 was last modified: by Événement en ligne avec François Angelier En ligne sur Youtube et Facebook En ligne sur Youtube et Facebook 31 janvier 2022 bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux

Bordeaux Gironde