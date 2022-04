Événement en ligne avec Florent Souillot En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Événement en ligne avec Florent Souillot

En ligne sur Youtube et Facebook, le vendredi 29 avril à 18:00

En ligne sur Youtube et Facebook, le vendredi 29 avril à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/3Gtm7F4](https://cutt.ly/3Gtm7F4) “Un décryptage de la captologie, ou science des technologies de persuasion et d’influence, mettant en lumière les rouages de la guerre que se livrent les géants du numérique pour capter le temps de cerveau devant l’écran. Les auteurs formulent des propositions politiques concrètes pour mener la reconquête collective de l’attention et faire de la déconnexion un pilier de la transition écologique.” ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Florent Souillot autour de son ouvrage “La guerre de l’attention : comment ne pas la perdre” paru aux éditions de L’Échappée. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

