Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) ? Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/NPLFZP6](https://cutt.ly/NPLFZP6) S’inscrivant dans la lignée des travaux de Baptiste Morizot, l’auteure associe l’histoire de l’art et les savoirs naturalistes contemporains afin de renouveler le lien des individus à la nature. Elle fonde plus particulièrement sa démarche sur les oeuvres d’artistes peintres et de femmes naturalistes du XIXe siècle anglais et américains. ©Electre 2022 Crédit Photo © Pierre Mouton Assistez à la rencontre en ligne avec Estelle Zhong Mengual autour de son ouvrage “Apprendre à voir” paru aux éditions Actes Sud. En ligne sur Youtube Bordeaux Bordeaux Gironde

