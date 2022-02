Événement en ligne avec Eric Anceau En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

En ligne sur Youtube et Facebook, le jeudi 24 février à 18:00

Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/sPvnzpV](https://cutt.ly/sPvnzpV) Une analyse des rapports entre le pouvoir et les religions dans laquelle l’auteur décrit le rôle de la construction de l’Etat, l’influence des guerres de Religion, des Lumières et de la Révolution. Il étudie également les lois laïques de la IIIe République, notamment celle de 1905, ou encore le régime spécifique de l’Alsace-Moselle. ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Eric Anceau autour de son ouvrage “Laïcité, un principe : de l’Antiquité au temps présent” paru aux éditions Passés Composés. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

