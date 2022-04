Événement en ligne avec Éloi Laurent En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

En ligne sur Youtube et Facebook, le vendredi 22 avril à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/AF2Vo4z](https://cutt.ly/AF2Vo4z) “Dans un contexte de crise mondiale suite à la pandémie de Covid-19, décryptage de quinze croyances économiques liées à la responsabilité individuelle et à la prospérité collective, à l’Etat providence et à la croissance, à l’immigration et à ses effets économiques ou encore à la transition écologique et à la sobriété.” ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Éloi Laurent autour de son ouvrage “La raison économique et ses monstres” paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-04-22T18:00:00 2022-04-22T19:00:00

