En ligne sur Youtube, le samedi 2 avril à 18:00

>>> Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/gSZpgFc](https://cutt.ly/gSZpgFc) Etude anthropologique du sourire dans ses aspects sociaux, affectifs, émotionnels et physiques. ©Electre 2022 Crédit photo ©P. Matsas Assistez à la rencontre en ligne avec David Le Breton autour de son ouvrage “Sourire : Anthropologie de l’énigmatique” paru aux éditions Métailié. En ligne sur Youtube Bordeaux Bordeaux Gironde

