Assistez à la rencontre en ligne avec Daniel Rondeau autour de son ouvrage “Arrière-pays” paru aux éditions Grasset. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [[https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Retrouvez le livre : [[https://www.mollat.com/…/daniel-rondeau-arriere-pays#](https://www.mollat.com/…/daniel-rondeau-arriere-pays#)](https://www.mollat.com/…/daniel-rondeau-arriere-pays#) “Dans l’Est de la France, au début du quinquennat d’E. Macron, un routier polonais est assassiné au volant de son camion. Ce fait divers bouleverse la vie de personnes qui ne se connaissent pas et que tout oppose : une journaliste localière, un ancien légionnaire, une documentariste allemande, une hôtesse de caisse, un médecin de campagne, un ancien verrier ou une jeune anarchiste.” @Electre2021 Assistez à la rencontre en ligne avec Daniel Rondeau autour de son ouvrage “Arrière-pays” paru aux éditions Grasset. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

