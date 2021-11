Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde Événement en ligne avec Daniel Cérézuelle En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux](https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/nTn5mfn](https://cutt.ly/nTn5mfn) “Une exploration des rapports de l’homme moderne à la technique, à travers les notions de chair et d’imaginaire. Face aux effets déshumanisants de la puissance technicienne, le philosophe considère qu’une remise en cause des modes de vie fondés sur la technologie et la consommation est inévitable. Un tel changement passe par une démystification de l’imaginaire technique.” ©Electre 2021 Assistez à la rencontre en ligne avec Daniel Cérézuelle autour de son ouvrage “La Technique et la Chair” paru aux éditions de L’échappée. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

