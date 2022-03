Événement en ligne avec Colette Fellous En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/2SU39FJ](https://cutt.ly/2SU39FJ) Récit d’une rencontre entre C. Fellous et M. Duras lors de laquelle, en cet après-midi d’automne au domicile de l’auteure de Emily L., les deux femmes ont partagé un moment de complicité. C. Fellous se souvient de l’atmosphère spéciale qui régnait alors, ainsi que d’un instant où le regard de M. Duras, marqué d’une légère absence, s’est posé sur elle, révélant la beauté de son visage. ©Electre 2022 Crédit photo ©F. Mantovani Assistez à la rencontre en ligne avec Colette Fellous autour de son ouvrage “Le petit foulard de Marguerite D.” paru aux éditions Gallimard. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

