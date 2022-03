Événement en ligne avec Claude Gauvard En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Événement en ligne avec Claude Gauvard En ligne sur Youtube et Facebook, 26 mars 2022, Bordeaux. Événement en ligne avec Claude Gauvard

En ligne sur Youtube et Facebook, le samedi 26 mars à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/TSfiNdP](https://cutt.ly/TSfiNdP) “Essai consacré à la construction de Jeanne d’Arc en tant que personnage maléfique à travers le réexamen des sources. Alors que les Anglais en font une sorcière et une prostituée, les chefs d’accusation fabriqués pour son procès pointent son alliance avec le diable. L’historien montre que cette femme a en partie échoué dans ses prophéties et dans la guerre mais que le peuple lui a rendu justice.” ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Claude Gauvard autour de son ouvrage “Jeanne d’Arc : héroïne diffamée et martyre” aux éditions Gallimard. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T18:00:00 2022-03-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu En ligne sur Youtube et Facebook Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Departement Gironde

En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Événement en ligne avec Claude Gauvard En ligne sur Youtube et Facebook 2022-03-26 was last modified: by Événement en ligne avec Claude Gauvard En ligne sur Youtube et Facebook En ligne sur Youtube et Facebook 26 mars 2022 bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux

Bordeaux Gironde