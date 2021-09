Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde Événement en ligne avec Charles Dantzig En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/eWHm4XS](https://cutt.ly/eWHm4XS) “L’écrivain joue sur le double sens du mot théorie, à la fois une proposition générale sur un sujet précis et une succession d’êtres ou de choses à la file. Suivant le cours d’une journée, du choix des vêtements au coucher du soleil, C. Dantzig livre ses théories sur tous les thèmes qui traversent l’existence : l’amour, le désir, le temps, les odeurs ou encore les fleurs coupées.” @Electre2021 Crédit photo ©JF PAGA Assistez à la rencontre en ligne avec Charles Dantzig autour de son ouvrage “Théories de théories” paru aux éditions Grasset. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

