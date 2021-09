Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde Événement en ligne avec Catherine Cusset En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous sur la [page Facebook](https://www.facebook.com/Librairiemollat) ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. [[https://www.youtube.com/user/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/user/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/user/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/xWOPfMl](https://cutt.ly/xWOPfMl)](https://cutt.ly/xWOPfMl) “A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache une faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde avec son époux. Leurs histoires s’entremêlent sur plusieurs décennies autour d’un secret qui les lie.” ©Electre 2021 Crédit photo © Editions Gallimard Assistez à la rencontre en ligne avec Catherine Cusset autour de son ouvrage “La définition du bonheur” paru aux éditions Gallimard. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

