En ligne sur Youtube et Facebook, le mercredi 20 avril à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/UFHGg6l](https://cutt.ly/UFHGg6l) “Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur une série de crimes survenus à l’université de Salamanque.” ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Bernard Minier autour de son ouvrage “Lucia” paru aux éditions XO. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-04-20T18:00:00 2022-04-20T19:00:00

