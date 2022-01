Événement en ligne avec Benedetta Craveri En ligne sur Youtube Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

En ligne sur Youtube, le dimanche 30 janvier à 18:00

Biographie de Virginia Oldoïni (1837-1899), épouse du comte de Castiglione et jeune cousine de Cavour, qui, après avoir été envoyée en France pour soutenir la cause de l'unification italienne, est devenue la maîtresse de Napoléon III. Reconnue pour sa grande beauté, la comtesse était également une photographe renommée pour ses portraits, qui n'hésitait pas à se mettre en scène devant l'objectif. ©Electre 2022 Crédit photo © FM COLOMBO Assistez à la rencontre en ligne avec Benedetta Craveri autour de son ouvrage « La Contessa » paru aux éditions Flammarion.

2022-01-30T18:00:00 2022-01-30T19:00:00

