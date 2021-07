Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde Événement en ligne avec Barbara Glowczewski En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Événement en ligne avec Barbara Glowczewski En ligne sur Youtube et Facebook, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Bordeaux. Événement en ligne avec Barbara Glowczewski

En ligne sur Youtube et Facebook, le mardi 6 juillet à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://youtu.be/pWnvraeftAY](https://youtu.be/pWnvraeftAY) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/6mawwQu](https://cutt.ly/6mawwQu) « L’auteure compare ses recherches sur les Aborigènes d’Australie à diverses situations en France métropolitaine et d’outre-mer afin de mettre en évidence ce qu’elle nomme un processus de glissement de terrain. Elle évoque la cosmovision des Warlpiri comme les formes de résistance de l’Amazonie guyanaise ou la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. » ©Electre 2021 Assistez à la rencontre en ligne avec Barbara Glowczewski autour de son ouvrage « Réveiller les esprits de la Terre » paru aux éditions Dehors. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T18:00:00 2021-07-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu En ligne sur Youtube et Facebook Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux