Événement en ligne avec Augustin Berque et Damien Deville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Événement en ligne avec Augustin Berque et Damien Deville En ligne sur Youtube et Facebook, 16 février 2022, Bordeaux. Événement en ligne avec Augustin Berque et Damien Deville

En ligne sur Youtube et Facebook, le mercredi 16 février à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/JOX9mEr](https://cutt.ly/JOX9mEr) « Géographe, philosophe et orientaliste, A. Berque évoque dans ce livre d’entretiens son parcours d’intellectuel, de la géographie à la philosophie, aborde l’évolution du Japon, analyse la mésologie, expose des méthodes pour que l’homme puisse tisser des liens avec autrui. » ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Augustin Berque et Damien Deville autour de l’ouvrage « Entendre la Terre : à l’écoute des milieux humains » paru aux éditions Le Pommier. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T18:00:00 2022-02-16T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu En ligne sur Youtube et Facebook Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Departement Gironde

En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Événement en ligne avec Augustin Berque et Damien Deville En ligne sur Youtube et Facebook 2022-02-16 was last modified: by Événement en ligne avec Augustin Berque et Damien Deville En ligne sur Youtube et Facebook En ligne sur Youtube et Facebook 16 février 2022 bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux

Bordeaux Gironde