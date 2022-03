Événement en ligne avec Antoine Bristielle En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Événement en ligne avec Antoine Bristielle En ligne sur Youtube et Facebook, 14 mars 2022, Bordeaux. Événement en ligne avec Antoine Bristielle

En ligne sur Youtube et Facebook, le lundi 14 mars à 20:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/IAIvwM3](https://cutt.ly/IAIvwM3) Analysant la propagation des théories conspirationnistes depuis le début de l’épidémie de Covid-19, l’auteur en étudie les raisons et conséquences dans l’espace médiatique et politique. A partir de plus de 5.000 témoignages, il montre que cet enracinement en France est ancré profondément et qu’il révèle la défiance du peuple envers les élites engendrant ainsi une crise démocratique. ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Antoine Bristielle autour de son ouvrage “Voyage en terres complotistes” paru aux éditions Fayard. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T20:00:00 2022-03-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu En ligne sur Youtube et Facebook Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Departement Gironde

En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Événement en ligne avec Antoine Bristielle En ligne sur Youtube et Facebook 2022-03-14 was last modified: by Événement en ligne avec Antoine Bristielle En ligne sur Youtube et Facebook En ligne sur Youtube et Facebook 14 mars 2022 bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux

Bordeaux Gironde