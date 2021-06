Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde ÉVÉNEMENT EN LIGNE AVEC ANNIE COHEN-SOLAL En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le vendredi 11 juin à 18:00

>>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/ynu2CTO](https://cutt.ly/ynu2CTO) « Pour avoir omis de signaler son changement de résidence en France, Picasso est signalé à la police française qui constitue un dossier d’étranger et celui-ci le suit jusqu’à sa demande de naturalisation en 1940. Cet ouvrage revient sur les pièces de ce dossier et sur la façon dont il reflète les événements du siècle. Un QR code permet de visualiser en ligne des oeuvres de l’artiste. » Rendez-vous sur la page Facebook : [https://www.facebook.com/Librairiemollat](https://www.facebook.com/Librairiemollat) ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. Assistez à la rencontre en ligne avec Annie Cohen-Solal autour de son livre « Un étranger nommé Picasso », paru aux éditions Fayard. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-06-11T18:00:00 2021-06-11T19:00:00

