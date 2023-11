Webinaire : Entreprendre en étant doctorant Evenement en ligne, 17 novembre 2023, .

Webinaire : Entreprendre en étant doctorant Vendredi 17 novembre, 12h15 Evenement en ligne

Doctorant.e ? Jeune chercheur.se ? Tu as une idée ?

L’entrepreneuriat est peut-être fait pour toi et peut te permettre de valoriser tes travaux de recherche !

Viens découvrir comment le réseau Pépite France peut t’accompagner dans le développement de ton projet lié à ton domaine de recherche !

Profite de ta pause dej’ pour avoir plus d’infos !

Inscris-toi ici !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

