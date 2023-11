Webinaire : Les grandes étapes de la création Evenement en ligne, 14 novembre 2023, .

Tu es étudiant.e ? Tu hésites encore à te lancer, tu es intéressé.e par l’entrepreneuriat ou tout simplement curieux.se ?

À l’occasion de la Semaine de l’Esprit d’Entreprendre, participe à ce webinaire animé par Bpifrance Création et BGE pour en savoir plus sur les grandes étapes de la création !

De l’idée, à la recherche de financement, en passant par l’étude de marché et les formalités juridiques, tu peux te faire accompagner !

Inscris-toi ici !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:00:00+01:00

entrepreneuriat entreprenariat

Pépite France