Webinaire : Découvre l'entrepreneuriat dans le monde du sport

Lundi 13 novembre, 18h00

Tu es étudiant.e ? Le sport te passionne et tu souhaites te lancer dans ce domaine musclé ?

À l’occasion de la Semaine de l’Esprit d’Entreprendre, plonge dans le monde de l’entrepreneuriat sportif en participant à ce webinaire inspirant !

Découvre le témoignage d’étudiants de l’Anestaps qui ont su développer un mindset d’entrepreneur.e concilié à leur esprit sportif.

Inscris-toi ici !

2023-11-13T18:00:00+01:00 – 2023-11-13T19:00:00+01:00

2023-11-13T18:00:00+01:00 – 2023-11-13T19:00:00+01:00

