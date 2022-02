Évènement égalité Homme/Femme chez les ingénieurs CentraleSupélec,campus Paris-Saclay – Bâtiment Bouygues,salle e.100 Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

1ère partie : VSS animé par Co-théâtre 2ème partie : Table ronde avec des ingénieurs et des RH d’entreprises partenaires qui parleront de la gestion de carrière des ingénieurs Conférence sur l’égalité Homme/Femme pour les étudiants CentraleSupélec,campus Paris-Saclay – Bâtiment Bouygues,salle e.100 9 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne

