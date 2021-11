Lille La Barraca zem Lille, Nord [EVENEMENT] EDUCATION A LA PAIX TOUT UN ART A DEVELOPPER La Barraca zem Lille Catégories d’évènement: Lille

La Barraca zem, le dimanche 14 novembre à 15:30

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] À travers le thème « Éduquer à la Paix tout un Art à développer » qui servira de fil rouge, les familles du quartier de Wazemmes et le tout public seront conviés à une après-midi festive. Au programme : – ateliers d’illustration – visite guidée de l’exposition « Et si on réinventait le Monde » construite par les enfants français et maliens – atelier cuisine – et autres animations… Organisé par Brasil Afro Funk Métro ligne 1 Gambetta / V’Lille station Gambetta

Gratuit sur inscriptions

La Barraca Zem vous invite à son événement festif franco-malien! La Barraca zem 38 rue d’Anvers, Lille Lille Wazemmes Nord

2021-11-14T15:30:00 2021-11-14T18:30:00

