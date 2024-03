EVÈNEMENT « DUNE » CINÉMA L’ENTRACT Grenade, samedi 23 mars 2024.

A l’occasion de la sortie de « Dune Deuxième Partie », le Cinéma l’Entract’ vous propose de venir redécouvrir « Dune Première Partie », suivi de « Dune Deuxième Partie ».

Une soirée spéciale « Dune » !

Dans « Dune Deuxième Partie », Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers. 5.55.5 5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:30:00

fin : 2024-03-23

CINÉMA L’ENTRACT Avenue Lazare Carnot

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@grenadecinema.fr

