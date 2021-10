Roussy-le-Village Roussy-le-Village Moselle, Roussy-le-Village ÉVÉNEMENT D’HALLOWEEN Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’évènement: Moselle

Roussy-le-Village Moselle Roussy-le-Village L’APE Roussy – Dodenom organise son événement d’Halloween avec la collecte des bonbons par groupe pour les enfants suivi d’une boum halloweenesque. Il y aura une buvette et restauration une fois la collecte effectuée. La soupe de potiron sera offerte et une tartiflette façon péla savoyarde ravira les petits monstres et sorcières. Ceux qui le souhaitent peuvent ramener de monstrueux gâteaux.

Pour créer les groupes, rendez-vous :

Roussy-le-Village : mairie

Roussy-le-Bourg : devant le château

Dodenom : sur le pont ape.roussy.dodenom@gmail.com https://www.facebook.com/APE-Roussy-Dodenom-1699383116949133/ APE Roussy Dodenom dernière mise à jour : 2021-10-18 par

