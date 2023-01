Évènement de lancement du HS N°19 « Questions de Nature » : présentation et échanges avec les experts Dijon, 24 janvier 2023, Dijon .

Évènement de lancement du HS N°19 « Questions de Nature » : présentation et échanges avec les experts

14 rue Jehan de Marville Jardin de l’Arquebuse – Planétarium Dijon Côte-d’Or Jardin de l’Arquebuse – Planétarium 14 rue Jehan de Marville

2023-01-24 17:30:00 – 2023-01-24 19:00:00

Jardin de l’Arquebuse – Planétarium 14 rue Jehan de Marville

Dijon

Côte-d’Or

EUR 0 0 L’accès à l’évènement se fera uniquement sur inscription via le lien suivant https://rdv.dijon.fr/B7CZM et dans la limite des places disponibles !

➡️ Infos pratiques

〰 Mardi 24 janvier 2023 – 17H30

〰 Jardin de l’Arquebuse – Planétarium

〰 14 rue Jehan de Marville – Dijon

Né d’une collaboration avec des journaux depuis plus de 11 ans, le hors-série N°19 de la revue scientifique, « Questions de Nature », aborde les enjeux environnementaux à travers les regards des acteurs qui travaillent, cherchent, agissent pour mieux connaître et appréhender le fonctionnement de la nature. Illustré avec humour par Gilles Macagno, il ravira les curieux de nature : ce numéro hors-série présente 189 sujets expliqués par 113 experts.

L’association fédératrice Bourgogne-Franche-Comté Nature organise cet évènement au cours duquel le public pourra découvrir ce nouvel ouvrage qui s’ajoute à la riche collection proposée par l’association sur le patrimoine naturel local.

Après une présentation en présence de Daniel SIRUGUE (directeur de BFC Nature et conseiller scientifique au PNRM), et Michel CARTERON (président de l’association) sur les thématiques abordées dans les différents chapitres de ce nouveau «Questions de Nature», des experts scientifiques apporteront leurs éclairages et répondront à vos questions :

◾Bernard FROCHOT, professeur émérite de l’université de Bourgogne, interviendra sur le thème de la Biodiversité

◾Patrick GIRAUDOUX, professeur émérite d’écologie à l’Université de Franche-Comté, sur l’Écologie régionale et la 6° extinction à l’échelle planétaire

◾Yves RICHARD, professeur, responsable d’équipe au Centre de recherches de climatologie – Biogéosciences (CNRS / Université de Bourgogne), sur le climat et ses changements

◾Bruno CHAUVEL, chargé de recherche à l’INRA de Dijon, UMR Agroécologie, sur le changement d’aires et les espèces envahissantes

◾Isabelle JOUFFROY-BAPICOT, ingénieur de recherche – CNRS au Laboratoire chrono-environnement, sur les spécificités environnementales du Morvan

‎ Un moment convivial clôturera ces échanges.

L’évènement se déroulera en présence de Nathalie KOENDERS, première adjointe au maire, déléguée à la transition écologique, climat et environnement, tranquillité publique et administration générale, vice-présidente de Dijon métropole – Patrice CHATEAU, conseiller municipal, délégué à la biodiversité et à l’alimentation – Jean-François DODET, vice-président de Dijon métropole, délégué à la biodiversité, qualité de l’air et plan bruit – Stéphanie MODDE, vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge de la transition écologique – Stéphane WOYNAROSKI, Président de l’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté

Cet évènement est organisé en partenariat avec le Jardin de l’Arquebuse de la Ville de Dijon.

+33 3 80 50 35 35 https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Environnement-et-qualite-de-vie/Biodiversite/Le-Jardin-de-l-Arquebuse

Jardin de l’Arquebuse – Planétarium 14 rue Jehan de Marville Dijon

dernière mise à jour : 2023-01-10 par