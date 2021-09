Beaucaire Place Vieille Beaucaire, Gard Evenement culturel “Pâtre et moine” Place Vieille Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

Gard

Evenement culturel “Pâtre et moine” Place Vieille, 18 septembre 2021, Beaucaire. Evenement culturel “Pâtre et moine”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Vieille

“Pâtre et moine”, patrimoine et littérature Beaucaire * Expositions : état des lieux (“Portraits”, “Lavandière et Dragon”) * Patrimoine et littérature. Lectures : enfants et adultes liront des textes sur Beaucaire * Acrobaties verbales + projection * Petite librairie du week-end * Armoire pour lire [[https://www.facebook.com/ahmed.agbani.1](https://www.facebook.com/ahmed.agbani.1)](https://www.facebook.com/ahmed.agbani.1)

Entrée libre et gratuite

La foire de Beaucaire, placée au débouché du Rhône, attirait les marchands européens. D’où sa prospérité et richesse, dont témoignent de nos jours architecture, mobilier, vestiges et littérature. Place Vieille Rue des Bijoutiers, 30300, Beaucaire Beaucaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucaire, Gard Autres Lieu Place Vieille Adresse Rue des Bijoutiers, 30300, Beaucaire Ville Beaucaire lieuville Place Vieille Beaucaire