**EVÉNEMENT / « CROISEMENTS : LES RENCONTRES DE MONTMARTRE »** A l’occasion de trois journées de portes ouvertes, la fondation Art Explora et la Cité internationale des arts présentent une sélection d’œuvres d’artistes en résidence. De 11h à 20h (18h le dimanche), une programmation complète est présentée en exclusivité dans un lieu insolite et plein de charme : exposition et projections de films d’artistes dans la Villa Radet, visites d’ateliers en présence des artistes, visites guidées autour de l’histoire du lieu et du travail des artistes en résidence, performances et concert dans le jardin, conférences, food truck solidaire… Cet événement réunit 23 artistes d’origines diverses qui vivent et travaillent sur le site de Montmartre de la Cité internationale des arts, dans un environnement propice aux rencontres et aux collaborations. Avec : Dineo Seshee Bopape, Elena Cardin, Marielle Chabal, Margaret Haines, Mohssin Harraki, Hamedine Kane, Douna Lim & Théo Pesso, Maya Minder, Makenzy Orcel, Sara Ouhaddou, Mélanie Pavy & Sophie Houdart, Hamid Shams, Anna Ternon & Camille Benarab-Lopez, Achraf Touloub, Maarten Vanden Eynde & Oulimata Gueye, Stéphane Verlet-Bottéro, Mona Young-eun Kim, Akram Zaatari. **Les 2, 3, 4 juillet 2021 (vendredi & samedi, 11h-20h / dimanche, 11h-18h)** Site de Montmartre de la Cité internationale des arts Entrée libre à partir de 14h, dans la limite des places disponibles

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



