Felletin Creuse 47 Grande Rue Felletin Creuse Felletin Dimanche 3 avril à 11h et 15h30 – Boutique de la Ressourcerie Court Circuit – 47 grande rue « L’objet de la conférence » est un moment hybride entre conférence et spectacle, une forme curieuse tout terrain pour raconter tout

à la fois ce qui nous lie à l’objet et comment l’objet peut tout à coup devenir un révélateur puissant pour développer l’imaginaire, faire

revivre des souvenirs anciens, détourner le quotidien, ou tout simplement prétexte à jouer…

La séance de 11h sera suivie d'un repas partagé à la ressourcerie.

