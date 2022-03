Événement convivial et culturel “Le Mercredi des Blaches” Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Au programme (à préciser) : dégustation de bières dans la cadre de la Fête irlandaise de la Saint-Patrick et de la Fête de l’équinoxe, échange autour des aliments lacto-fermentés, bal folk avec musique irlandaise… lafabrik@lesblaches.com +33 4 75 61 72 13 https://lesblaches.com/mercredidesblaches/ Gîte de groupe Les Blaches 690 Chemin des Blaches Vernoux-en-Vivarais

