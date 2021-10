Thionville Thionville Moselle, Thionville ÉVÉNEMENT – CHRISTMAS PARTY Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle Thionville A l’approche des fêtes, la marque de cosmétiques, Grassfield by Ruth vous propose un événement privé pour préparer votre Noël et faire le plein de cadeaux. Nous vous accueillerons au restaurant, la Table d’Obama à Thionville. Nos coffrets fêtes de fin d’année vous attendent pour un Noël responsable à l’image de nos valeurs. Tous nos soins seront également disponibles. Et pour vous restaurer, nous vous proposons un goûter aux saveurs africaines. Inscription obligatoire via le formulaire google doc. Place limitées. communication@grassfieldbyruth.com +33 6 81 93 03 75 https://sh1.sendinblue.com/v69y8ti2dt7e.html?t=1633945742 Grassfield by Ruth dernière mise à jour : 2021-10-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

