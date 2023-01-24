Evénement « Chocolat Amer » – Emeraude Cinémas Dinard Dinard, 24 janvier 2023, Dinard .

Evénement « Chocolat Amer » – Emeraude Cinémas Dinard

2 Boulevard Albert 1er Emeraude Cinémas Dinard Ille-et-Vilaine Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er

2023-01-24 20:15:00 – 2023-01-24

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er

Dinard

Ille-et-Vilaine

En différé du Royal Opéra House.

Le nouveau ballet de Christopher Wheeldon, filmé en long-métrage, fait entrer le réalisme magique de ce célèbre roman moderne mexicain au Royal Ballet.

+33 2 99 88 17 93

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard

dernière mise à jour : 2023-01-04 par