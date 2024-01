Evénement challenge La Onzième Heure La Onzième Heure Escape game Dijon Dijon, lundi 5 février 2024.

Participez au Challenge de l’Escape Game de la Onzième Heure, du 5 au 11 février, pour célébrer l’ouverture de leur nouvelle salle, « La Chaumière d’Agrios ». Formez un groupe de 2 à 6 joueurs et relevez le défi d’obtenir le meilleur timing. L’équipe victorieuse remporte une partie gratuite à La Onzième Heure. Plongez dans une aventure captivante, testez vos compétences et créez des souvenirs mémorables. Réservez maintenant pour une expérience immersive et palpitante ! .

La Onzième Heure Escape game Dijon 19 Rue Colonel Victor Marchand

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Début : 2024-02-05

fin : 2024-02-11



