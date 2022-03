Evénement “Bienvenue à la ferme” de Rapatel Villefranche-du-Périgord, 16 avril 2022, Villefranche-du-Périgord.

Evénement “Bienvenue à la ferme” de Rapatel Villefranche-du-Périgord

2022-04-16 – 2022-04-16

Villefranche-du-Périgord Dordogne Villefranche-du-Périgord

Evénement “Bienvenue à la ferme” de Rapatel :

Découvrez le travail traditionnel de la châtaigne dans un terroir ancestral et préservé.

Le 16/04 : visites guidées toute la journée. Chasse aux œufs dans le verger à 15h.

Le 17/04 : visites guidées toute la journée. Balade contée dans le verger à 15h avec François Meynard.

Les 30 avril et 1er mai : Visites guidées toute la journée. Atelier “faites votre apéritif” à 15h. Surprise du 1er mai. Paniers repas sur place (entre 5 € et 10 €), réservation souhaitée.

+33 6 87 91 15 24

Villefranche-du-Périgord

