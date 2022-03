Evénement “Bienvenue à la ferme” de Fage Saint-Cyprien, 30 avril 2022, Saint-Cyprien.

Evénement “Bienvenue à la ferme” de Fage Saint-Cyprien

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Cyprien Dordogne Saint-Cyprien

Evénement “Bienvenue à la ferme” de Fage les 30/04 et 7/05 :

Visite guidée de l’exploitation (élevage ovin et production de noix Bio).

Vente directe de noix et dérivés.

Réservation souhaitée : 06 81 85 39 92 ou thgrave@orange.fr

+33 6 81 85 39 92

Saint-Cyprien

