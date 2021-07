Comps Comps Comps, Drôme Evenement autour de la chapelle de Vinouze Comps Comps Catégories d’évènement: Comps

Drôme

Evenement autour de la chapelle de Vinouze Comps, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Comps. Evenement autour de la chapelle de Vinouze 2021-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-11 19:00:00 19:00:00

Comps Drôme Gill Eatherley habille la chapelle habille la petite chapelle de Vinouze à l’encre de chine sur 21 mètres de toile.D 547, chemin de Vinouze à Comps. +33 6 76 53 77 88 dernière mise à jour : 2021-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Comps, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Comps Adresse Ville Comps lieuville 44.55678#5.11308