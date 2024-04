ÉVÉNEMENT AU CHOEUR DES JEUX Amnéville, samedi 15 juin 2024.

ÉVÉNEMENT AU CHOEUR DES JEUX Amnéville Moselle

Samedi

Ne manquez pas l’événement musical de l’année en Moselle, une célébration épique des Jeux de Paris 2024 comme vous ne l’avez jamais vue auparavant, orchestrée par Jacky Locks.

Rejoignez nous pour une soirée inoubliable où la magie de la musique rencontre la grandeur de l’olympisme.

Avec pas moins de 1200 choristes en harmonie, un orchestre symphonique et rythmique de 50 musiciens, ainsi qu’une troupe de danseuses talentueuses, cet événement vous transportera dans un voyage sensoriel hors du commun. La voix de Lou Agathe, finaliste de The Voice Kids et artiste passionnée, viendra sublimer ce spectacle.

Mais ce n’est pas tout ! Nous avons également le privilège d’accueillir des sportifs médaillés olympiques de renom, qui vous inspireront par leur dévouement, leur passion et leurs exploits. Vous aurez l’opportunité unique de rencontrer des héros de différentes disciplines sportives et de partager leur énergie contagieuse.

Préparez vous à être émerveillés, à être transportés dans un univers où la musique, la danse et le sport se rencontrent pour créer une symphonie de sensations inoubliable.

Réservez vos places dès maintenant pour cette fête humaniste, au-delà de nos différences, dans un esprit de partage, de solidarité, qui mettra la Moselle AU CHŒUR DES JEUX.Tout public

39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:00:00

fin : 2024-06-15

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est spectateurs@le-galaxie.com

L’événement ÉVÉNEMENT AU CHOEUR DES JEUX Amnéville a été mis à jour le 2024-04-05 par DESTINATION AMNEVILLE