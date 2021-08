Événement / Ateliers ouverts – Simply sitting / working together Cité internationale des arts, 4 septembre 2021, Paris.

Cité internationale des arts, le samedi 4 septembre à 18:00

**ÉVÉNEMENT / ATELIERS OUVERTS – SIMPLY SITTING / WORKING TOGETHER** En écho au thème “Renaissance” de cette édition du festival, la Cité internationale des arts invite des membres du collectif indépendant _La Buse_ à échanger et dialoguer pendant quatre jours, avec des artistes en résidence autour des questions de co-création et de conditions de travail. Samedi 4 septembre, à partir de 18h, le public est invité à venir découvrir le travail des artistes et échanger avec eux lors de temps d’échanges qui rythment cette soirée. Le rôle du collectif _La Bus_e étant d’observer le milieu de l’art en tant que milieu de travail y compris au sein des institutions, il partage l’auctorialité et la responsabilité de cet événement avec les résident.e.s qui le souhaitent, de s’asseoir ensemble et discuter des communs de leurs luttes respectives. Pendant quatre jours, du 1er au 4 septembre, _La Buse_ et les artistes vont occuper différents espaces collectifs de la Cité internationale des arts pour y tenir des ateliers d’arpentages de textes sur le validisme et se poser la question de ce qu’est un corps valide et de ce que sont ses limites, interroger la notion de succès et ce qu’elle exige de nous en terme de productivité et de travail, faire des auto-enquêtes sur les moyens de subsistances et inventorier les jobs alimentaires, écrire des fictions spéculatives sur ce que serait l’art après le capitalisme, cuisiner et manger ensemble car “making everybody comfortable should not be a women thing”. Pendant le festival les Traversées du Marais, toutes et tous seront invité.e.s à s’asseoir / travailler avec eux. Avec les artistes* : Frauke Boggasch, Hugo Hemmi, Marion Lebbe, Émilie Moutsis, Orakle Ngoy, Néféli Papadimouli, Benoit Piéron, Emmanuel Simon, Caroline Sebilleau, Sabrina Soyer, Laure Vigna, .. _*sous réserve._ **Ateliers de la Cité internationale des arts**

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Un parcours de visites et de rencontres dans le cadre du festival “Les Traversées du Marais”

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



2021-09-04T18:00:00 2021-09-04T21:00:00