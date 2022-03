Événement artistique proposé par Florent Dubois – une ambiance cabaret nocturne en lien avec l’exposition « Hippydrome » Frac Normandie Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Frac Normandie Caen, le samedi 14 mai à 20:00

**Le Frac Normandie invite l’artiste Florent Dubois à concevoir un événement artistique pour une ambiance cabaret nocturne et en lien avec l’exposition ****_Hippydrome_****.** **Au programme :** * Lauralie Nauman, performance, salle d’exposition * Aïda Bruyère, performance Make yup destroyed II, Frac show * Louis Lallier, performance sonore mix DJ et théâtre d’objets, Frac show * Emile Degorce-Dumas et Hélène Garcia, cabinet de voyance Extra Lucide, salle d’exposition et Florent Dubois en maître de cérémonie. Le Frac Normandie invite l’artiste Florent Dubois à concevoir un événement artistique pour une ambiance cabaret nocturne et en lien avec l’exposition « Hippydrome » Frac Normandie Caen 7 bis rue neuve bourg l’abbé, 14000 Caen Caen Calvados

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:00:00

