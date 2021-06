Leucate Village Aude, Leucate Événement artistique piétonnier « Les Vendanges de L’Art » Village Leucate Catégories d’évènement: Aude

Balade artistique à travers les rues de Leucate-Village où les artistes sélectionnés exposent chez des particuliers, des commerces, des caves, des jardins et dans les galeries d’art. Exposition libre de 45 artistes. Village 3 rue de l’église 11370 Leucate Village Leucate Aude

